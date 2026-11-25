Das Sage-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7.83 GBP wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 GBP in die Sage-Aktie investierten, hätten nun 127.738 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’462.60 GBP, da sich der Wert einer Sage-Aktie am 24.11.2026 auf 11.45 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 46.26 Prozent erhöht.

Insgesamt war Sage zuletzt 10.10 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch