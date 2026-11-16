FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Rolls-Royce-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1.44 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 69.545 Rolls-Royce-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Rolls-Royce-Papiers auf 13.51 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 939.28 GBP wert. Damit wäre die Investition 839.28 Prozent mehr wert.

Der Rolls-Royce-Wert an der Börse wurde auf 111.51 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch