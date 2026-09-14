FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Rolls-Royce-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2.26 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 44.287 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Rolls-Royce-Papiere wären am 11.09.2026 644.20 GBP wert, da der Schlussstand 14.55 GBP betrug. Das entspricht einem Anstieg um 544.20 Prozent.

Rolls-Royce erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 120.80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch