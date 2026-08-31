Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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31.08.2026 10:02:22
FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rolls-Royce von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rolls-Royce-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde die Rolls-Royce-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2.64 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 378.444 Rolls-Royce-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’790.95 GBP, da sich der Wert einer Rolls-Royce-Aktie am 28.08.2026 auf 15.30 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 479.09 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Rolls-Royce eine Börsenbewertung in Höhe von 127.40 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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