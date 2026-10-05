FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rolls-Royce-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 05.10.2025 wurde die Rolls-Royce-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Rolls-Royce-Aktie bei 11.69 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Rolls-Royce-Papier investiert hätte, hätte er nun 8.558 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 14.77 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126.42 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 26.42 Prozent.

Der Börsenwert von Rolls-Royce belief sich jüngst auf 122.70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch