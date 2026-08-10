FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rolls-Royce-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Rolls-Royce-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 10.72 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rolls-Royce-Aktie investiert, befänden sich nun 93.327 Rolls-Royce-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 07.08.2026 1’427.90 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15.30 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42.79 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Rolls-Royce betrug jüngst 127.51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch