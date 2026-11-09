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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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Rolls-Royce-Performance im Blick 09.11.2026 10:02:21

FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Rolls-Royce-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Rolls-Royce
13.89 CHF 1.71%
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Rolls-Royce-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2.33 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investierten, hätten nun 4’295.533 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (12.61 GBP), wäre die Investition nun 54’175.26 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 441.75 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Rolls-Royce zuletzt 104.24 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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09.10.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Short 15’667.37 13.70 SOWBPU
Short 16’269.92 8.89 SXB66U
SMI-Kurs: 14’863.49 09.11.2026 11:12:25
Long 14’111.40 19.09 S3BFPU
Long 13’803.65 13.83 SBAPBU
Long 13’194.13 8.86 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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