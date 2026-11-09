FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Rolls-Royce-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2.33 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investierten, hätten nun 4’295.533 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (12.61 GBP), wäre die Investition nun 54’175.26 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 441.75 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Rolls-Royce zuletzt 104.24 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch