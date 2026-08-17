Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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17.08.2026 10:02:40
FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rolls-Royce-Aktie Anlegern gebracht.
Die Rolls-Royce-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Rolls-Royce-Papier bei 2.02 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Rolls-Royce-Papier investiert hätte, hätte er nun 4’940.711 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 76’136.36 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Papiers am 14.08.2026 auf 15.41 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 661.36 Prozent erhöht.
Rolls-Royce wurde jüngst mit einem Börsenwert von 128.41 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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