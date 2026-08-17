FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Rolls-Royce-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Rolls-Royce-Papier bei 2.02 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Rolls-Royce-Papier investiert hätte, hätte er nun 4’940.711 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 76’136.36 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Papiers am 14.08.2026 auf 15.41 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 661.36 Prozent erhöht.

Rolls-Royce wurde jüngst mit einem Börsenwert von 128.41 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch