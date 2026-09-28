Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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28.09.2026 10:02:19
FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Rolls-Royce-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das Rolls-Royce-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2.46 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investierten, hätten nun 4’061.359 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 60’164.97 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 14.81 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 501.65 Prozent gesteigert.
Rolls-Royce markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 122.78 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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