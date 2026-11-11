FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Rio Tinto-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 52.59 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 190.150 Rio Tinto-Aktien im Depot. Die gehaltenen Rio Tinto-Papiere wären am 10.11.2026 12’023.20 GBP wert, da der Schlussstand 63.23 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 20.23 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Rio Tinto betrug jüngst 104.38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch