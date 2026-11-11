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11.11.2026 10:02:29
FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rio Tinto-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rio Tinto-Aktie Investoren gebracht.
Das Rio Tinto-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 52.59 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 190.150 Rio Tinto-Aktien im Depot. Die gehaltenen Rio Tinto-Papiere wären am 10.11.2026 12’023.20 GBP wert, da der Schlussstand 63.23 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 20.23 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Rio Tinto betrug jüngst 104.38 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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