FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Rio Tinto-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Rio Tinto-Papiers betrug an diesem Tag 52.72 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Rio Tinto-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18.968 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Rio Tinto-Aktien wären am 03.11.2026 1’152.88 GBP wert, da der Schlussstand 60.78 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +15.29 Prozent.

Rio Tinto wurde am Markt mit 100.82 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch