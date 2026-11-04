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04.11.2026 10:02:12
FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Rio Tinto-Aktien gewesen.
Vor 1 Jahr wurden Rio Tinto-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Rio Tinto-Papiers betrug an diesem Tag 52.72 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Rio Tinto-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18.968 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Rio Tinto-Aktien wären am 03.11.2026 1’152.88 GBP wert, da der Schlussstand 60.78 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +15.29 Prozent.
Rio Tinto wurde am Markt mit 100.82 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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