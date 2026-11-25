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|Rentable Rio Tinto-Investition?
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25.11.2026 10:02:18
FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Rio Tinto gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Rio Tinto-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31.13 GBP. Wer vor 10 Jahren 1’000 GBP in die Rio Tinto-Aktie investiert hat, hat nun 32.123 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (55.50 GBP), wäre die Investition nun 1’782.85 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78.28 Prozent zugenommen.
Alle Rio Tinto-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 93.81 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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