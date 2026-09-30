Rentokil Initial PlcShs Aktie 2140321 / GB00B082RF11
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30.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 3 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Rentokil Initial-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Vor 3 Jahren wurde das Rentokil Initial-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Rentokil Initial-Aktie bei 6.10 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 100 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16.388 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 48.92 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Anteils am 29.09.2026 auf 2.99 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 51.08 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Rentokil Initial belief sich jüngst auf 7.64 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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