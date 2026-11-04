FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Rentokil Initial-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6.07 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’647.989 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 3.54 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’838.83 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 41.61 Prozent.

Der Rentokil Initial-Wert an der Börse wurde auf 8.98 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch