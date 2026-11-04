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|Rentable Rentokil Initial-Investition?
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04.11.2026 10:02:12
FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Rentokil Initial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 5 Jahren wurde das Rentokil Initial-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6.07 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’647.989 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 3.54 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’838.83 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 41.61 Prozent.
Der Rentokil Initial-Wert an der Börse wurde auf 8.98 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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