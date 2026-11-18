Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Rentokil Initial-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3.97 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in das Rentokil Initial-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 251.889 Rentokil Initial-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 907.30 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Papiers am 17.11.2026 auf 3.60 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9.27 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Rentokil Initial belief sich zuletzt auf 9.13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch