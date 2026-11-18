|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Rentokil Initial-Anlage?
|
18.11.2026 10:02:06
FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rentokil Initial von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Rentokil Initial gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Rentokil Initial-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3.97 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in das Rentokil Initial-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 251.889 Rentokil Initial-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 907.30 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Papiers am 17.11.2026 auf 3.60 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9.27 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Rentokil Initial belief sich zuletzt auf 9.13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rentokil Initial PlcShs
|
18.11.26
|FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rentokil Initial von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
11.11.26
|FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.11.26
|FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.10.26
|FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rentokil Initial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
27.10.26
|LSE-Handel So entwickelt sich der FTSE 100 mittags (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Rentokil Initial PlcShs
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.