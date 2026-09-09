Rentokil Initial PlcShs Aktie 2140321 / GB00B082RF11
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09.09.2026 10:02:26
FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 5 Jahren gekostet
Bei einem frühen Investment in Rentokil Initial-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Rentokil Initial-Aktie statt. Der Schlusskurs der Rentokil Initial-Aktie betrug an diesem Tag 5.87 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17.026 Rentokil Initial-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Rentokil Initial-Aktie auf 3.42 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58.18 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 41.82 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Rentokil Initial belief sich jüngst auf 8.60 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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