Rentokil Initial PlcShs Aktie 2140321 / GB00B082RF11
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentokil Initial-Performance im Blick
|
12.08.2026 10:02:28
FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 5 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Rentokil Initial-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Rentokil Initial-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Rentokil Initial-Anteile an diesem Tag bei 5.60 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1’786.991 Rentokil Initial-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’442.10 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Papiers am 11.08.2026 auf 3.61 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35.58 Prozent verringert.
Insgesamt war Rentokil Initial zuletzt 9.06 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rentokil Initial PlcShs
|
10:02
|FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in London: Am Mittag Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 steigt zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
05.08.26
|FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Anleger warten auf Impulse: FTSE 100 zum Start des Montagshandels ohne Schwung (finanzen.ch)