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Rentokil Initial PlcShs Aktie 2140321 / GB00B082RF11

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Rentokil Initial-Performance im Blick 12.08.2026 10:02:28

FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Rentokil Initial-Aktie Investoren gebracht.

Rentokil Initial PlcShs
3.92 CHF -0.23%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Rentokil Initial-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Rentokil Initial-Anteile an diesem Tag bei 5.60 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1’786.991 Rentokil Initial-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’442.10 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Papiers am 11.08.2026 auf 3.61 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35.58 Prozent verringert.

Insgesamt war Rentokil Initial zuletzt 9.06 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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