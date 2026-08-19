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Rentokil Initial PlcShs Aktie 2140321 / GB00B082RF11

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Rentokil Initial-Anlage im Blick 19.08.2026 10:02:14

FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rentokil Initial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rentokil Initial-Aktie Investoren gebracht.

Rentokil Initial PlcShs
3.74 CHF -0.85%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Rentokil Initial-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2.19 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investiert hat, hat nun 45.600 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 157.64 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Papiers am 18.08.2026 auf 3.46 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57.64 Prozent zugenommen.

Alle Rentokil Initial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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