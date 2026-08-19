Rentokil Initial PlcShs Aktie 2140321 / GB00B082RF11
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19.08.2026 10:02:14
FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rentokil Initial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rentokil Initial-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Rentokil Initial-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2.19 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investiert hat, hat nun 45.600 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 157.64 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Papiers am 18.08.2026 auf 3.46 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57.64 Prozent zugenommen.
Alle Rentokil Initial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.73 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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