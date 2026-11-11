FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Rentokil Initial-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Rentokil Initial-Aktie bei 2.11 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 47.461 Rentokil Initial-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Rentokil Initial-Aktie auf 3.54 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 168.20 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 68.20 Prozent.

Alle Rentokil Initial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch