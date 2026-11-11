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11.11.2026 10:02:29
FTSE 100-Titel Rentokil Initial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rentokil Initial von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Rentokil Initial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Rentokil Initial-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Rentokil Initial-Aktie bei 2.11 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 47.461 Rentokil Initial-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Rentokil Initial-Aktie auf 3.54 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 168.20 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 68.20 Prozent.
Alle Rentokil Initial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.89 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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