RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
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23.09.2026 10:02:24
FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Verlust hätte ein RELX-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren RELX-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Die RELX-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die RELX-Aktie bei 27.82 GBP. Bei einem RELX-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 359.454 RELX-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (24.50 GBP), wäre das Investment nun 8’806.61 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11.93 Prozent verringert.
RELX war somit zuletzt am Markt 43.15 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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