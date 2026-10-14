RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrativer RELX-Einstieg?
|
14.10.2026 10:03:12
FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RELX von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren RELX-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden RELX-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 34.15 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 292.826 RELX-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’114.20 GBP, da sich der Wert eines RELX-Anteils am 13.10.2026 auf 27.71 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18.86 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete RELX eine Marktkapitalisierung von 47.94 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
14.10.26
|FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RELX von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
13.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Freundlicher Handel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.10.26
|LSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)