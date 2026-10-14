FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RELX von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden RELX-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 34.15 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 292.826 RELX-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’114.20 GBP, da sich der Wert eines RELX-Anteils am 13.10.2026 auf 27.71 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18.86 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete RELX eine Marktkapitalisierung von 47.94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch