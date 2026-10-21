FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RELX-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das RELX-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen RELX-Anteile letztlich bei 28.32 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 3.531 RELX-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 29.28 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103.39 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3.39 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von RELX belief sich zuletzt auf 50.99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch