FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Prudential-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Prudential-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 12.31 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 8.124 Prudential-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Prudential-Papiers auf 9.58 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77.85 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22.15 Prozent verringert.

Insgesamt war Prudential zuletzt 23.42 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch