FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prudential-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Prudential-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11.24 GBP. Wer vor 10 Jahren 1’000 GBP in die Prudential-Aktie investiert hat, hat nun 88.948 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 9.94 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 883.96 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 11.60 Prozent.

Der Prudential-Wert an der Börse wurde auf 24.21 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch