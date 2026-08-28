FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prudential von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Prudential-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Prudential-Aktie bei 9.66 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, hätte er nun 103.477 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (10.14 GBP), wäre das Investment nun 1’048.74 GBP wert. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 1’048.74 GBP entspricht einer Performance von +4.87 Prozent.

Der Börsenwert von Prudential belief sich zuletzt auf 25.73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch