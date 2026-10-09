FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prudential von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Prudential-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 15.02 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 66.600 Prudential-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 591.14 GBP, da sich der Wert eines Prudential-Papiers am 08.10.2026 auf 8.88 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 40.89 Prozent.

Prudential war somit zuletzt am Markt 21.62 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch