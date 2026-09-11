Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
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11.09.2026 10:02:23
FTSE 100-Titel Persimmon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Persimmon von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Persimmon-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Persimmon-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Persimmon-Anteile bei 27.47 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 GBP in die Persimmon-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 36.403 Anteilen. Die gehaltenen Persimmon-Papiere wären am 10.09.2026 400.98 GBP wert, da der Schlussstand 11.02 GBP betrug. Das entspricht einer Abnahme von 59.90 Prozent.
Jüngst verzeichnete Persimmon eine Marktkapitalisierung von 3.58 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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