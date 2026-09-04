Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentables Persimmon-Investment?
|
04.09.2026 10:02:29
FTSE 100-Titel Persimmon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Persimmon-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Persimmon eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurden Persimmon-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 10.55 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Persimmon-Aktie investiert hat, hat nun 9.483 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108.72 GBP, da sich der Wert einer Persimmon-Aktie am 03.09.2026 auf 11.47 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8.72 Prozent gesteigert.
Persimmon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.65 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Persimmon plc
|
10:02
|FTSE 100-Titel Persimmon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Persimmon-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|FTSE 100-Wert Persimmon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Persimmon von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
21.08.26
|FTSE 100-Wert Persimmon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Persimmon von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Stockpickers: Persimmon, Savills, Caledonia Mining (Financial Times)
|
14.08.26
|FTSE 100-Papier Persimmon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Persimmon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 fällt (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)