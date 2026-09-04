FTSE 100-Titel Persimmon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Persimmon-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Persimmon-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 10.55 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Persimmon-Aktie investiert hat, hat nun 9.483 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108.72 GBP, da sich der Wert einer Persimmon-Aktie am 03.09.2026 auf 11.47 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8.72 Prozent gesteigert.

Persimmon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.65 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch