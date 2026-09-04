Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’382.6700 -0.1%  SPI 20’199.0 -0.1%  Dow 53’686 1.2%  DAX 25’995 0.0%  Euro 0.9401 0.2%  EStoxx50 6’370 -0.2%  Gold 4’479 0.1%  Bitcoin 65’603 0.0%  Dollar 0.8087 0.2%  Öl 95.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Continental-Aktie
Lifecycle-ETFs unter der Lupe: Warum automatische ETF-Umschichtungen nicht unbedingt besser sind
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
So stuften die Analysten die AMD-Aktie im vergangenen Monat ein
'Big-Short'-Legende Burry: Zweifel an NVIDIA-Aktie bleiben trotz Milliarden-Quartal
Suche...
Plus500 Depot

Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentables Persimmon-Investment? 04.09.2026 10:02:29

FTSE 100-Titel Persimmon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Persimmon-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Persimmon eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Persimmon
12.53 CHF 1.58%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurden Persimmon-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 10.55 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Persimmon-Aktie investiert hat, hat nun 9.483 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108.72 GBP, da sich der Wert einer Persimmon-Aktie am 03.09.2026 auf 11.47 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8.72 Prozent gesteigert.

Persimmon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.65 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Persimmon plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten