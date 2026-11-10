FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pershing Square-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Pershing Square-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30.05 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3.328 Pershing Square-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 130.65 GBP, da sich der Wert eines Pershing Square-Anteils am 09.11.2026 auf 39.26 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +30.65 Prozent.

Der Börsenwert von Pershing Square belief sich zuletzt auf 6.78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch