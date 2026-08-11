FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pershing Square von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Pershing Square-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 29.70 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 336.700 Pershing Square-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 39.12 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’171.72 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31.72 Prozent gesteigert.

Pershing Square markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch