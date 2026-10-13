FTSE 100-Titel Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pershing Square-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Pershing Square-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27.80 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 359.715 Pershing Square-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 12.10.2026 13’597.23 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 37.80 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35.97 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Pershing Square zuletzt 6.61 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch