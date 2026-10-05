Pearson Aktie 400018 / GB0006776081
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05.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pearson-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Pearson-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurden Pearson-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7.22 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 138.542 Pearson-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’692.98 GBP, da sich der Wert einer Pearson-Aktie am 02.10.2026 auf 12.22 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 69.30 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Pearson belief sich zuletzt auf 7.33 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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