Pearson Aktie 400018 / GB0006776081
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10.08.2026 10:02:24
FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pearson von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Pearson-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Pearson-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Pearson-Anteile an diesem Tag 7.96 GBP wert. Bei einem Investment von 10’000 GBP in Pearson-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’256.281 Pearson-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Pearson-Aktie auf 12.24 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’376.88 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53.77 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Pearson betrug jüngst 7.33 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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