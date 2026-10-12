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Lukrativer Pearson-Einstieg? 12.10.2026 10:02:29

FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pearson von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Pearson-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Pearson
14.16 CHF 0.79%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Pearson-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8.08 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die Pearson-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’237.624 Pearson-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15’903.47 GBP, da sich der Wert eines Pearson-Anteils am 09.10.2026 auf 12.85 GBP belief. Mit einer Performance von +59.03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Pearson wurde am Markt mit 7.70 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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