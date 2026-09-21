Pearson Aktie 400018 / GB0006776081
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21.09.2026 10:02:30
FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pearson-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Pearson-Aktien verdienen können.
Vor 1 Jahr wurde das Pearson-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10.39 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Pearson-Aktie investiert, befänden sich nun 962.464 Pearson-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Pearson-Aktien wären am 18.09.2026 11’342.64 GBP wert, da der Schlussstand 11.79 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13.43 Prozent angezogen.
Der Pearson-Wert an der Börse wurde auf 7.06 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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