Pearson Aktie 400018 / GB0006776081
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07.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pearson-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Pearson-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Pearson-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Pearson-Aktie bei 7.62 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Pearson-Aktie investiert hat, hat nun 13.130 Anteile im Depot. Die gehaltenen Pearson-Papiere wären am 04.09.2026 154.74 GBP wert, da der Schlussstand 11.79 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54.74 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Pearson einen Börsenwert von 7.06 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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