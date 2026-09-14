FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pearson-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Pearson-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7.82 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Pearson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 127.877 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 11.61 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’484.02 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48.40 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Pearson belief sich zuletzt auf 6.95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch