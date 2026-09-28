Pearson Aktie 400018 / GB0006776081
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28.09.2026 10:02:19
FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Pearson-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 28.09.2023 wurden Pearson-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8.68 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11.518 Pearson-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 140.35 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12.19 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40.35 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Pearson eine Börsenbewertung in Höhe von 7.29 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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