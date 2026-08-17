FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor 10 Jahren eingebracht

Die Pearson-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8.83 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Pearson-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11.331 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 11.97 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135.64 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35.64 Prozent angezogen.

Insgesamt war Pearson zuletzt 7.17 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch