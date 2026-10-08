FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Next-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Next-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 76.07 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 GBP in die Next-Aktie investiert hat, hat nun 131.458 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Next-Papiers auf 145.75 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’159.96 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 91.60 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Next belief sich zuletzt auf 16.65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch