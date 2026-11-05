FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Next-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 81.07 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Next-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.233 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Next-Papiere wären am 04.11.2026 192.49 GBP wert, da der Schlussstand 156.05 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 92.49 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Next belief sich jüngst auf 17.22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch