Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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13.08.2026 10:02:20
FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Next-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Next-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Next-Papiers betrug an diesem Tag 81.03 GBP. Bei einem Next-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.234 Next-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 189.20 GBP, da sich der Wert einer Next-Aktie am 12.08.2026 auf 153.30 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 89.20 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Next betrug jüngst 17.80 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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