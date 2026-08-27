FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in National Grid von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das National Grid-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 8.84 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11.306 National Grid-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 133.70 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Anteils am 26.08.2026 auf 11.83 GBP belief. Mit einer Performance von +33.70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war National Grid jüngst 59.60 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch