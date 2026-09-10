National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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10.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in National Grid gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem National Grid-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die National Grid-Anteile bei 9.54 GBP. Wer vor 10 Jahren 10’000 GBP in die National Grid-Aktie investiert hat, hat nun 1’048.378 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.09.2026 11’914.82 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11.37 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19.15 Prozent angezogen.
Der Marktwert von National Grid betrug jüngst 57.68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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