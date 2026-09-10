Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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10.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marks Spencer von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Marks Spencer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Marks Spencer-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3.42 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die Marks Spencer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29.231 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Marks Spencer-Aktie auf 3.87 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113.10 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13.10 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Marks Spencer eine Börsenbewertung in Höhe von 8.04 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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