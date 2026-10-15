Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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15.10.2026 10:02:02
FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marks Spencer-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Marks Spencer-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Marks Spencer-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Marks Spencer-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2.15 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Marks Spencer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4’642.526 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18’909.01 GBP, da sich der Wert eines Marks Spencer-Papiers am 14.10.2026 auf 4.07 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 89.09 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Marks Spencer eine Börsenbewertung in Höhe von 8.50 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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