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|Profitable Marks Spencer-Anlage?
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19.11.2026 10:02:05
FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Marks Spencer-Einstiegs gewesen.
Am 19.11.2021 wurde die Marks Spencer-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2.37 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 421.977 Marks Spencer-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 1’956.28 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4.64 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 95.63 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Marks Spencer belief sich zuletzt auf 9.52 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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