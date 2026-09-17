Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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17.09.2026 10:02:07
FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marks Spencer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Marks Spencer-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Marks Spencer-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Marks Spencer-Aktie bei 2.20 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 GBP in die Marks Spencer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 455.166 Anteilen. Die gehaltenen Marks Spencer-Aktien wären am 16.09.2026 1’689.12 GBP wert, da der Schlussstand 3.71 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +68.91 Prozent.
Insgesamt war Marks Spencer zuletzt 7.77 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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