FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marks Spencer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Marks Spencer-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Marks Spencer-Aktie bei 2.20 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 GBP in die Marks Spencer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 455.166 Anteilen. Die gehaltenen Marks Spencer-Aktien wären am 16.09.2026 1’689.12 GBP wert, da der Schlussstand 3.71 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +68.91 Prozent.

Insgesamt war Marks Spencer zuletzt 7.77 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch