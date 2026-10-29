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|Marks Spencer-Investment im Blick
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29.10.2026 10:02:11
FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Marks Spencer-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde das Marks Spencer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3.32 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 GBP in die Marks Spencer-Aktie investierten, hätten nun 301.576 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 4.06 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’224.40 GBP wert. Damit wäre die Investition 22.44 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Marks Spencer zuletzt 8.41 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Marks & Spencer plc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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