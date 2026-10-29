FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Marks Spencer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3.32 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 GBP in die Marks Spencer-Aktie investierten, hätten nun 301.576 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 4.06 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’224.40 GBP wert. Damit wäre die Investition 22.44 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Marks Spencer zuletzt 8.41 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch