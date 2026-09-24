Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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24.09.2026 10:02:04
FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marks Spencer von vor 5 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marks Spencer-Aktie gebracht.
Vor 5 Jahren wurde das Marks Spencer-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Marks Spencer-Aktie an diesem Tag bei 1.87 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Marks Spencer-Papier investiert hätte, hätte er nun 5’346.364 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 19’663.93 GBP, da sich der Wert einer Marks Spencer-Aktie am 23.09.2026 auf 3.68 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 96.64 Prozent.
Der Börsenwert von Marks Spencer belief sich jüngst auf 7.73 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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